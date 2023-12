Prima donna arbitro in Premier League: cori di scherno e fischi dai tifosi

SportFair

Il big match di Premier League tra Liverpool e Arsenal si è concluso sul risultato di 1-1. I Gunners sono passati in vantaggio con un gol realizzato da Gabriel Jesus dopo appena 4 minuti, poi il pareggio al 29′ di Salah. La squadra di Arteta continua a guidare la classifica con 40 punti, poi i Reds e l’Aston Villa.

La giornata di oggi in Premier è storica per la prima volta di un arbitro donna in Premier League. Si tratta della 40enne Rebecca Welch, impiegata del Servizio sanitario nazionale quando ha cominciato la sua carriera di arbitro nel 2010. Nel 2021 è diventata la prima donna nominata ad arbitrare una partita di football maschile, in quarta divisione e poi in FA Cup.

Oggi ha diretto Fulham-Burnley, vinta dagli ospiti con il punteggio di 0-2. L’arbitro è stato accolto dagli applausi del Craven Cottage al momento dell’annuncio dello speaker, poi gli applausi sono diventati di scherno. Nel mirino sono finite alcune decisioni arbitrali: dal mancato rigore concesso ai padroni di casa all’esultanza con sarcasmo dopo un fallo fischiato a centrocampo. Nel corso del match anche fischi e cori di “non so cosa stai facendo” da ogni settore dello stadio.