Olimpia Milano, segnale forte: la decisione sul futuro di Ettore Messina

SportFair

“Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026“. Dritta al punto la dirigenza dell’Olimpia Milano, per fugare ogni dubbio sull’eventuale esonero e sull’ipotesi dimissioni che stava aleggiando nelle ultime ore. La società meneghina ha rinnovato il contratto di Ettore Messina per tre anni. Una presa di posizione forte nonostante il pessimo inizio di stagione. Uno dei peggiori in casa Milano.

I Campioni d’Italia vengono da 3 ko consecutivi, 2 in campionato contro Pistoia e Sassari e uno in Eurolega contro lo Zalgiris. Persa la Supercoppa a inizio stagione, l’Olimpia Milano ha un record di 5-5 in Serie A e 4-7 in Eurolega. Messina era finito sul banco degli imputati ma la società ha scelto di dargli piena fiducia.