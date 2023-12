Fu tra i protagonisti dell’assalto a Capitol Hill: la condanna dell’ex campione Keller

Keller ha nuotato per gli Stati Uniti in tre Olimpiadi e ha vinto medaglie d’oro nel 2004 e nel 2008. Era tra i sostenitori dell’ex presidente Donald Trump che ha preso d’assalto il Congresso mentre i legislatori si incontravano per certificare la vittoria elettorale di Joe Biden il 6 gennaio 2021.

Il filmato ripreso durante la rivolta a Capitol Hill mostra l’ex atleta alto che urla e inveisce contro l’allora presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer. Secondo l’accusa, Keller ha anche resistito fisicamente ai tentativi di un agente di polizia di allontanarlo dall’edificio. Successivamente è stato identificato a causa di una giacca sportiva del Team USA che indossava in quel momento.