NBA, Ja Morant ritorna e fa lo show: 34 punti e buzzer beater della vittoria | VIDEO

Ha sbagliato, due volte, lo ha ammesso e ha scontato le 25 gare di sospensione che l’NBA gli ha inflitto per i video postati sui social con una pistola. La speranza è che si tratti di un capitolo chiuso da non aprire mai più. Perchè quando si parlerà di Ja Morant lo si dovrà fare soltanto per ciò che di straordinario fa sul parquet.

Il ritorno di Ja Morant dopo la sospensione

Dalla prestazione offerta nella gara fra Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans si può dedurre una cosa: Ja Morant aveva una gran voglia di tornare a giocare. Il playmaker dei Grizzlies ha messo insieme 34 punti, 6 rimbalzi, 8 assist e 2 rubate con tanto di buzzer beater della vittoria in penetrazione, virata con contatto e tiro contestato che rimbalza sul ferro ed entra.

I Grizzlies, penultimi a Ovest, venivano da 5 ko consecutivi e avevano perso 10 delle ultime 13 partite. Adesso la loro stella più luminosa e tornata a splendere.