Napoli, Mazzarri perde… anche il bus: l’allenatore torna a casa in taxi | VIDEO

Walter Mazzarri non è riuscito a svoltare la stagione del Napoli e la situazione è sempre più delicata. La squadra azzurra è reduce dalla sconfitta in Serie A contro la Roma e anche la qualificazione in Europa è a serio rischio. Il rendimento della squadra con Walter Mazzarri in panchina è stato molto deludente e le ultime due sconfitte tra Coppa Italia e campionato potrebbero portare conseguenze.

La serata dell’Olimpico è stata da dimenticare sotto tanti punti di vista per il tecnico toscano. Secondo un video pubblicato sui social, il tecnico del Napoli è stato ripreso dalle telecamere solo e abbandonato. Il motivo? Secondo le ricostruzioni il tecnico del Napoli non è riuscito a raggiungere il pullman della squadra all’orario prefissato per il ritorno a casa. Il bus del club è ripartito senza aspettare il suo allenatore che è stato costretto a chiamare un taxi.