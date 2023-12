Nadal è tornato! L’annuncio del Roland Garros è spettacolare | FOTO

SportFair

Rafa Nadal è tornato! Il debutto del tennista maiorchino a quasi un anno dalla sua ultima partita non è stato troppo soddisfacente: Nadal ha esordito in doppio col collega Lopez e ha ottenuto una sconfitta a Brisbane.

In attesa di vedere cosa riuscirà a fare in singolare, ha attirato l’attenzione l’annuncio del Roland Garros. Lo slam francese, amatissimo da Nadal, ha annunciato oggi il ritorno in campo del tennista spagnolo e lo ha fatto con una vignetta speciale.

“L’attesa è finita.” Così il Roland Garros ha annunciato l’atteso ritorno in campo di Rafael Nadal. Il secondo Grande Slam dell’anno, che Nadal ha vinto 14 volte, ha illustrato il ritorno del tennista con un “letargo“, che termina quasi un anno dopo, periodo in cui Rafa è rimasto lontano dai campi a causa di un infortunio.