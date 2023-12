Adani e i complimenti audaci a Paola Ferrari: la risposta infiamma i social | VIDEO

SportFair

Negli ultimi giorni ha fatto particolarmente notizia un video riguardante Lele Adani che però non riguarda strettamente lo sport. Nessun commento sulla Serie A, niente analisi sportive o aneddoti che tanto hanno reso famoso, nel ruolo di opinionista l’ex difensore di Inter e Fiorentina.

Il video, pubblico dallo stesso Adani nelle proprie storie Instagram, riguarda una serata elegante sulle terrazze di Roma. Fra gli ospiti era presenta anche Paola Ferrari verso la quale Adani ha speso delle parole eleganti e audaci.

I complimenti di Adani a Paola Ferrari

“Ma che piacere per me trovare questa persona qui: Paola, ma che bello trovarti qui! Ma sei sempre in forma. Sei… clamorosa!“, afferma Adani inquadrando al suo fianco Paola Ferrari. La collega incassa i complimenti e rilancia: “ma certo che sì. Anche tu però devo dire che, insomma, non ti tiri indietro: ti trovo molto bene“.

“E io, meglio, trovo te!“, risponde Adani ricevendo una risposta galante: “beh, ma allora parliamone!“. Adani chiosa con ironia: “ne parleremo, allora e vi faremo sapere, vi faremo sapere“. Fra i due è sembrato esserci una bella sintonia e i follower di entrambi hanno notato anche una certa ‘tensione’ emotiva. In passato Paola Ferrari aveva spesso belle parole per Adani prima che entrasse in RAI: “a me Adani piace moltissimo. Ci uscirei anche a cena“.

Adani e Paola Ferrari, scambio di complimenti: i social si infiammano