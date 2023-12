Kyrgios si mette a nudo, dal furto alle condizioni della madre: “non potrà più venire alle mie partite”

SportFair

Nick Kyrgios, tennista australiano, divide i tifosi: c’è chi lo apprezza per le sue doti sportive e anche per il suo carattere, chi invece lo trova esagerato nelle reazioni e negli atteggiamenti.

Il 28enne sta facendo adesso parlare di sè per delle dichiarazioni intime: Kyrgios si è infatti aperto in un’intervista esclusiva su TalkTv, ai microfoni di Piers Morgan

Le condizioni di salute della madre

Kyrgios, legatissimo alla madre, ha parlato proprio della sua Norlaila e del fatto che non può più assistere alle sue partite per una delicata condizione di salute.

“Adesso ha un pacemaker, quindi non penso che potrà venire a nessuna delle mie partite, specialmente agli Australian Open o Wimbledon. È troppo rischioso. Quindi osserva da casa. Tutta la mia squadra viene a vedermi dal vivo. Resterà nell’alloggio e guarderà la TV. So che mi osserva continuamente. Ho stressato così tanto quella donna – e mi dispiace! È davvero orgogliosa del mio lavoro e di quanto sono cresciuto. Vorrei che potesse guardarmi un’ultima volta. Sarebbe un sogno. Sarebbe davvero speciale se potesse resistere ancora per un paio d’anni“, ha affermato, riferendosi al fatto che lo stress e le forti emozioni potrebbero creare problemi alla madre.

Il furto

Kyrgios ha poi aperto una parentesi sul furto subito a maggio, quando un uomo mascherato ha puntato una pistola a sua madre per poi rubare una sua auto di lusso. Nel tentativo di prendere l’uomo, Kyrgios si è tagliato un piede e ha saltato il Roland Garros.

“Non avrei mai pensato che la mia carriera avrebbe portato le persone a casa mia, dove la mia famiglia vive da più di 30 anni. Un uomo ha puntato una pistola a mia madre e ha rubato l’auto. Puoi prendere la macchina, ma il trauma che hai lasciato a mia madre e alla mia famiglia non potrà mai guarire. La mia carriera mi ha portato tante cose belle. È stato difficile per la famiglia superare tutto questo. È stato terribile. Ricordo che mia madre urlava. Mi sono precipitato alla porta d’ingresso, mi sono tagliato il piede su qualcosa, usciva sangue. È stato un disastro“, ha rivelato.

L’alcol, le droghe e i problemi di salute mentale

Kyrgios ha poi aperto una parentesi sul suo periodo buio, con problemi di salute mentali e altri legati ad alcol, droghe ed autolesionismo, ringraziando Andy Murray, l’unico del mondo del tennis ad essergli stato vicino.

“Andy ha cercato di darmi consigli. Ero così bloccato nei miei modi e non ho ascoltato. Ma sono molto grato. Quindi lo ringrazio molto. Andy è sempre stato un mio grande sostenitore. Ha cercato di prendermi sotto la sua ala protettrice. Poi si è reso conto più avanti che non ero allenabile. Si prendeva sempre cura di me”, ha affermato l’australiano che dopo aver condiviso la sua storia sui social tempo fa, adesso aiuta chi come lui affronta dei momenti bui.