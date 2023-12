NBA, Kevin Durant scorer leggendario: entra nella top 10 all-time, superata una stella

SportFair

Kevin Durant si conferma uno scorer di livello assoluto. E a certificarlo è il posto che occupa nella storia NBA. Il campione dei Phoenixs Suns ha realizzato 30 punti contro i Denver Nuggets, 17 dei quali gli sono bastati per entrare nella top 10 dei migliori marcatori all-time NBA.

Durant è salito a quota 27.423 punti in carriera, superando una stella assoluta come Moses Malone, fermo a 27.409. Il leader di questa speciale classifica, nonchè l’unico in attività oltre KD in top 10, è LeBron James che ha scollinato quota 39.000.

La classifica dei migliori marcatori della storia NBA

LeBron James 39.124 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 Karl Malone 36.928 Kobe Bryant 33.643 Michael Jordan 32.292 Dirk Nowitzki 31.560 Wilt Chamberlain 31.419 Shaquille O’Neal 28.596 Carmelo Anthony 28.289 Kevin Durant 27.423