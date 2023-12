Inghilterra, il portiere Mary Earps dopo la partita: “questo mi perseguiterà per molto” | VIDEO

SportFair

Continua il programma della Nations League femminile e la partita tra Inghilterra e Olanda ha regalato tante emozioni. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-2 con un ribaltone clamoroso. Doppio vantaggio dell’Olanda siglato dalla doppietta di Lineth Beerensteyn. Nel secondo tempo la reazione è da grandissima squadra: tra il 59′ e il 91′ arrivano tre gol con Georgia Stanway, Lauren Hemp e Ella Ann Toone.

Mary Earps, portiere dell’Inghilterra, non è riuscita a trattenere le lacrime in campo. L’estremo difensore non è stato impeccabile e ha commesso un grave errore in occasione del secondo gol delle olandesi. L’inglese è scoppiata a piangere e le compagne hanno provato a consolarla ma senza particolari risultati. “Questo mi perseguiterà per molto tempo. Ho deluso la squadra oggi”, le parole di Mary Earps.

Una vittoria con due gol di scarto avrebbe permesso alla squadra di qualificarsi in semifinale: “mi dispiace che la mia prestazione sia costata così alle ragazze”, conclude l’inglese.

