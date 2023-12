Hamilton finto malato, la confessione: così ha ‘ingannato’ Toto Wolf

SportFair

Lewis Hamilton è uno dei piloti più grandi della storia della Formula 1. Ha sempre voglia di scendere in pista, di vincere, ha un’insaziabile fame di vittoria e di competizione. Ma non chiamatelo per i test, farebbe di tutto per saltarli, anche fingersi malato, come a scuola quando si vorrebbe saltare un’interrogazione.

Hamilton ‘malato’ pur di saltare i test

Intervistato dal portale “Race Fans”, Hamilton ha raccontato un aneddoto riguardante la sua avversione per le prove, spiegando di essersi finto malato pur di non prendervi parte.

In una delle ultime due post season, “durante la nostra tappa alla fabbrica, Toto Wolff ha detto a me e ai dipendenti che George (Russell ndr) era malato. E, come ha spiegato, era ‘davvero’ malato“, ha raccontato Hamilton per poi aggiungere: “mi è venuto in mente qualcosa che aveva a che fare con me. Infatti in passato avevo inventato una cosa simile per saltare i giorni di test, dato che non mi piacciono. Ho pensato che (Russel) mi aveva superato, era passato a un altro livello“.