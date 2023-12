Hamed Traorè ha contratto la malaria: l’ex Sassuolo ricoverato in ospedale

SportFair

Problemi di salute per Hamed Traorè, calciatore del Bournemouth ed ex Sassuolo. Come confermato direttamente dal club inglese, il calciatore ha contratto la malaria e sarà costretto a fermarsi. “L’allenatore Andoni Iraola ha confermato che il centrocampista Hamed Traorè si sta riprendendo dopo essere stato ricoverato in ospedale per malaria.

Iraola ha dichiarato: “in questo momento sta recuperando. Le ultime settimane sono state una situazione difficile per lui personalmente e dal punto di vista sportivo, sarà fuori per un po’ di tempo.” Ti auguriamo una pronta guarigione, Junior”, si legge sul profilo X del Bournemouth.

Chi è Hamed Traorè

Si tratta di un calciatore ivoriano, centrocampista con un passato importante anche in Serie A. Il classe 2000 si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo, dimostrandosi un calciatore interessante per il futuro. E’ un centrocampista con possibilità di giocare anche esterno e in zona leggermente avanzata, bravo negli inserimenti e con un buon fiuto per il gol.

Cresciuto nelle giovanili del Boca Barco, la prima vera esperienza è stata nel campionato italiano con la maglia dell’Empoli. Si conferma un calciatore interessante e la definitiva consacrazione si registra al Sassuolo. A gennaio 2023 passa al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.