Gattuso, che botta! Lo scivolone dalle scale diventa virale | VIDEO

SportFair

L’avventura di Rino Gattuso al Marsiglia è inizia con il piede giusto. Nelle ultime 4 gare sono arrivati 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio, bottino che ha permesso al club di risalire una classifica inizialmente pessima per arrivare fino in zona Europa.

Di recente però, non solo le prestazioni in campo del Marsiglia a essere diventate virali, quanto quello che è accaduto fuori dal campo e ha proprio come sfortunato protagonista Gattuso. L’allenatore calabrese è stato ripreso in un video, viralissimo sui social, durante una caduta dalle scale dopo la partita vinta 2-4 contro il Lorient.

Fortunatamente, nulla di grave per Gattuso che si è rialzato prontamente senza tradire alcuna espressione di sofferenza, nonostante la botta rimediata.

Même quand Gattuso tombe il est charismatique mdrrrrrr pic.twitter.com/rrQ2lOhDb1 — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) December 11, 2023