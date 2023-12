Formula 1, niente GP di Catalogna? Si profila un trasferimento storico

SportFair

A partire dal 2026 il GP della Catalogna potrebbe non figurare più nel calendario della Formula 1. Ma in terra iberica potrebbero comunque avere una gara. Niente eliminazione della corsa, bensì un trasferimento storico e, per certi versi, anche politico.

Dal Montmelò in Catalogna, regione simbolo dell’indipendentismo e in perenne conflitto con il governo spagnolo, ci si sposterebbe a Madrid, capitale e simbolo della monarchia.

La decisione della Formula 1

Secondo alcuni rumor, Liberty Media, sotto forte spinta di alcuni sponsor, starebbe pensando al trasferimento di sede. Non sarebbero però solo gli sponsor, ma anche gli entourage di Fernando Alonso e Carlos Sainz, i due piloti spagnoli del paddock, vedrebbero di buon occhio una gara nel tracciato cittadino della capitale. Un cambiamento che porterebbe un’attenzione maggiore sulla corsa e ingenti guadagni.