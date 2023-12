Formula 1, la classifica dei piloti più pagati del 2023: guadagni da capogiro

SportFair

“Tiriamo le somme“, è proprio il caso di dirlo. A stagione conclusa, è tempo di fare i conti in tasca ai piloti di Formula 1 per scoprire chi ha guadagnato di più. “Forbes” si è occupata di stilare una classifica dei paperoni delle quattro ruote affiancando allo stipendio base i bonus per i punti, le vittorie e il piazzamento. Escluse le sponsorizzazioni e i guadagni fuori pista. Le cifre sono in dollari e sono calcolate senza tener conto di tasse, compensi agli agenti ecc.

Classifica piloti Formula 1 più pagati

Max Verstappen 70 milioni (45 + 25 di bonus) Lewis Hamilton 55 milioni Fernando Alonso 34 milioni (24 + 10 di bonus) Sergio Perez 26 milioni (16 + 10 di bonus) Charles Leclerc 19 milioni (14 + 5 di bonus) Lando Norris 15 milioni (5 + 10 di bonus) Carlos Sainz 14 milioni (8 + 6 di bonus) George Russell 9 milioni (4 + 5 di bonus) Pierre Gasly 8 milioni (5 + 3 di bonus) Oscar Piastri 8 milioni (3 + 5 di bonus)