Formula 1, annunciate le Sprint per la stagione 2024: due novità per il prossimo Mondiale

La stagione 2023 di Formula 1 è terminata da poco, ma già si guarda al prossimo Mondiale. La Formula 1 ha annunciato oggi le Gare Sprint del prossimo anno.

Nel 2024 saranno sei i weekend Sprint di Formula 1: Cina, Miami, Austria, Stati Uniti, Brasile e Qatar. Dalla stagione 2021, anno in cui è stato presentato in anteprima per aumentare l’emozione dei fine settimana, questo nuovo format ha avuto un impatto positivo sugli ascolti, soprattutto il venerdì.

Nell’ultima riunione della Commissione F1 di novembre si è deciso di aggiornare il format delle gare sprint entro il 2024, ma bisognerà attendere la prossima riunione, a fine gennaio, quando tutti i nuovi dettagli saranno approvati. Fino ad allora è confermato il vecchio format con le qualifiche per la gara breve il venerdì e sabato quelle per la gara lunga e la Sprint.

Nella riunione si parlerà anche dell’opzione di una griglia parzialmente invertita.

“Sono lieto di annunciare sei entusiasmanti sedi per gli eventi F1 Sprint della prossima stagione, inclusi due nuovi paesi ospitanti, Cina e Miami, che saranno aggiunte fantastiche e offriranno grandi gare per tutti i nostri fan sui circuiti o dopo le gare. Sin dal suo inizio nel 2021, il format sprint ha aumentato il pubblico televisivo, ha offerto più intrattenimento ai fan sui circuiti e c’è stato un maggiore coinvolgimento dei fan sulle piattaforme social e digitali e attendiamo con ansia gli entusiasmanti eventi del prossimo anno”, ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, nella dichiarazione.

“Sono lieto di confermare tutti e sei gli eventi sprint per la prossima stagione e attendo con ansia il ritorno di quattro sedi che hanno fornito azione ed eccitazione negli sprint di quest’anno. L’aggiunta di Shanghai sarà una sfida per team e piloti poiché la F1 ritorna in Cina per la prima volta dal 2019, mentre uno sprint a Miami aggiungerà una nuova dimensione a un fine settimana emozionante. Dobbiamo svilupparci e adattarci continuamente per assicurarci di fare ciò che è meglio per lo sport e, come tale, lavoriamo con la FOM e le squadre per definire la direzione futura del formato sprint“, ha aggiunto il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

La stagione 2024 di Formula 1 sarà la più lunga della storia, salvo imprevisti, con un totale di 24 Gran Premi in programma tra il 2 marzo, data in cui si svolgerà il GP del Bahrein, e l’8 dicembre, in cui si correrà il GP di Abu Dhabi. I test pre-stagionali si svolgeranno a Sahkhir dal 21 al 23 febbraio.