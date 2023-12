Dorothea Wierer sta ancora male: la FOTO fa preoccupare i fan

SportFair

Messa in archivio la prima tappa stagionale, la Coppa del Mondo di biathlon prosegue senza sosta ma c’è chi continua a non essere al meglio. Hochfilzen (Austria) ospiterà il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale, ma la presenza di Dorothea Wierer è in dubbio.

La biathleta altoatesina continua a fare i conti, ormai da alcune settimane, con alcuni problemi di salute che non le hanno permesso di presentarsi al meglio nella prima prova di Oestersund (Svezia).

La storia Instagram di Dorothea Wierer

Dorothea Wierer ha condiviso una foto che ritrae appieno il suo attuale stato di salute: felpona, aerosol e medicinali sullo sfondo. “Inizio di stagione top. 3x in 22 giorni“, il messaggio che indica come nell’ultimo mesi ‘Doro’ abbia avuto continui problemi di salute. Una foto che ha fatto preoccupare i fan. In dubbio le prossime gare in Austria: la sprint dell’8 dicembre, l’inseguimento del 9 dicembre e la staffetta del 10 dicembre.