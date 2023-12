Doncic supera Larry Bird con una tripla doppia mai vista nella storia dell’NBA

SportFair

“Non so cosa dire, onestamente. Sappiamo tutti chi è Larry Bird, perciò è speciale“. Sono le parole che Luka Doncic ha pronunciato ieri notte dopo aver firmato la 60° tripla doppia della sua carriera, quella che gli ha permesso di scavalcare le 59 di Larry Bird. Una prestazione straordinaria quella del playmaker dei Dallas Mavericks che ha steso gli Utah Jazz con una gara da 40 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una prestazione storica, ma non solo per modo di dire: Doncic nella storia NBA c’è entrato davvero.

Mai visto prima

Oltre ad aver superato Larry Bird prima di giocare 350 partite in carriera (l’ex Boston Celtic ci ha messo 897 gare per le sue 59 triple doppie), Doncic ha firmato un altro record pazzesco. È la prima volta nella storia NBA che una tripla doppia da almeno 25 punti viene segnata in un solo tempo! Una prestazione stellare per il campione est europeo che si è goduto la partita da spettatore non pagante per l’ultimo quarto di gara, visto il netto vantaggio dei suoi (147-97 il punteggio finale, +50).