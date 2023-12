Djokovic, all’asta la racchetta del Roland Garros 2016: cifra stellare

SportFair

Gli oggetti utilizzati dai grandi sportivi possono diventare pezzi unici che fanno gola ai collezionisti, in grado di aumentare di valore con il passare del tempo. E una volta messi all’asta non c’è da sorprendersi se i prezzi di vendita schizzano alle stelle. L’ultimo esempio in merito riguarda la racchetta con la quale Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros 2016.

Inizialmente l’asta non sembrava poter raggiungere cifre importanti, si erano appena superati i 20.000 dollari, ma nelle ore conclusive i rilanci sono stati ben più pesanti fino ad arrivare alla cifra 107.482 dollari. Si tratta della terza racchetta più costosa di sempre venduta all’asta. Sono state pagate di più solamente la Babolat usata da Rafa Nadal nella finale dell’Australian Open 2022 (140.000 dollari) e la Wilson con cui Billie Jean King vinse la Battaglia dei Sessi nel 1973 (125.000 dollari nel 2017).