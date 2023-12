Discesa Beaver Creek, troppa neve in vista: la decisione sulla gara

SportFair

Nuova grana per la Coppa del Mondo di sci 2023-2024. Dopo gli annullamenti delle prime discese maschili e femminili a Cervinia, causa maltempo, il meteo costringe gli organizzatori di Beaver Creek (Colorado, USA) a notificare l’annullamento della prima discesa prevista per quest’oggi, 1 dicembre. La fitta nevicata che ha imbiancato le piste nella notte americana ha costretto a un iniziale rinvio della gara sulla Birds of Prey (prevista alle 18:45 italiane). Gli organizzatori hanno iniziato a spalare la neve fin dalla mattinata americana, ma il nevischio che ancora imperversava sulla pista non consente di gareggiare in sicurezza.

Il giudice arbitro Markus Waldner e gli organizzatori hanno effettuato un sopralluogo alle 19:00 italiane constatando che la pista fosse pulita solo in parte. Il sopralluogo delle 20:00 italiane, effettuato dopo la pulizia delle vie di fuga, non ha dato l’esito sperato. Alle 20:30 il rinvio definitivo. Sulla Birds of prey sono previste ancora la discesa maschile di sabato 2 dicembre (18:45 italiane) e un super G maschile sabato 3 dicembre (stesse coordinate). Per la Coppa del Mondo femminile invece, sono previsti due giganti a Tremblant, Canada: sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre, sempre alle 17 ora italiana.