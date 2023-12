Boxe, “Il giorno del giudizio”: Joshua mette ko Wallin, Parker batte Wilder 

SportFair

L’Arabia Saudita continua a ospitare eventi sportivi di caratura mondiale. Dopo lo spettacolo del Wrestling WWE, della Formula 1, i tanti campioni del calcio internazionale sbarcati nella Saudi Pro League, adesso tocca anche alla boxe. La Kingdom Arena di Riyad ha ospitato “Il giorno del giudizio“, straordinario show con alcuni fra i più grandi nomi del pugilato mondiale.

Sei incontri fra pesi massimi, 5 dei quali finiti prima del limite; un incontro dei massimi leggeri con ko al primo round; mondiale dei mediomassimi con l’imbattuto Dmitry Bivol netto vincitore della sfida contro Lyndon Arthur.

Anthony Joshua batte Otto Wallin per tko

Anthony Joshua vince senza grossi patemi la sfida contro Otto Wallin, pugile svedese che in carriera ha perso un solo match mettendo in difficoltà Tyson Fury. Joshua domina 4 round col jab e al 5° chiude in angolo l’avversario e con una combo destro-sinistro gli frattura il setto nasale decretando la fine del match per tko.

Joseph Parker batte Deontay Wilder ai punti

Vittoria importante per Joseph Parker che supera ai punti Deontay Wilder e si guadagna la possibilità di affrontare Joshua per poi competere contro il vincente di Fury-Usyk. Parker lavora bene con il jab, assesta un buon numero di colpi a Wilder che cerca la chance giusta per piazzare il suo terrificante destro da ko (91% di match vinti prima del limite in carriera, ndr), ma non la trova. Parker vince 120-108, 118-110, 118-111.

I risultati

Pesi massimi: Anthony Joshua (Gbr, 27-3) b. Otto Wallin (Sve, 26-2) kot 5; Joseph Parker (Nzl, 34-3) b. Deontay Wilder (Usa, 43-3-1) ai punti; Frank Sanchez (Cub, 24-0) b. Junior Fa (Nzl, 20-3) ko 7; Filip Hrgovic (Cro, 17-0) b. Mark De Mori (Aus, 41-3-2) kot 1; Daniel Dubois (Gbr, 20-2) b. Jarred Miller (26-1-1) kot 10; Agit Kabayel (Ger, 24-0) b. Arslanbeck Makhmudov (Rs, 18-1) kot 4.

Massimi leggeri: Jai Opetaja (Aus, 24-0) b. Ellis Zorro (Gbr, 17-1) ko 1.

Mediomassimi: mondiale Wba/Ibo Dmitry Bivol (Rus, 22-0) b. Lyndon Arthur (Gbr, 23-2) ai punti.