Biathlon, ad Oestersund vince Jeanmonnot: Vittozzi nona, Wierer 17ª

SportFair

Successo di Lou Jeanmonnot nella prima sprint femminile della stagione di Coppa del mondo. La francese si è imposta sulla pista svedese di Oestersund con una condotta di gara impeccabile, che l’ha vista tagliare il traguardo con il tempo di 21’04″1 senza erorri al poligono. Alle sue spalle le norvegesi KAroline Offigstad Knotten (un errore) a 8″5 e Juni Arnekleiv (un errore) a 17″6, che ha tolto la gioia del podio a Franziska Preuss, beffata di qualche decimo (come nell’individuale di domencia scorsa, quando si piazzò seconda per un solo decimo dietro a Lisa Vittozzi).

E proprio l’azzurra, scesa in pista con il pettorale giallo di leader della generale, si è rivelata anche in questa occasione la migliore azzurra di giornata con il nono posto a 33″7, ma soprattutto senza errori. La sappadina ha recuperato dopo un paio di giorni di riposo per un leggero attacco influenzale, si è guadagnata una posizione favorevole in vista della pursuit di domenica 3 dicembre, dove invece Dorothea Wierer sarà chiamata ad un recupero importante dal 17simo posto di giornata (lo stesso dell’individuale di domencia scorsa), arrivato con un errore. Appena dietro alla campionessa altoatesina si è piazzata Rebecca Passler, diciottesima senza errori, mentre Samuela Comola è finita 44sima a 2’04″8 con un errore, Hannah Auchentaller 54sima a 2’19″4 con un errore e Martina Trabucchi 67sima a 2’46″6 con tre errori, un ritardo che non le permetterà di gareggiare nell’inseguimento. In classifica generale Preuss sale in testa con 125 punti a pari merito con Knotten, Vittozzi è terza con 122.