Basket, giovane arbitro minacciata a Padova durante una partita U17: la Federazione condanna

SportFair

Nel giorno del funerale di Giulia Cecchettin, in un momento così doloroso e triste per tutto il Paese la Federazione Italiana Pallacanestro, appreso quanto accaduto a Padova nel corso di una partita del campionato Under 17 con le vergognose offese e minacce rivolte alla ragazza che stava arbitrando quella gara, stigmatizza e condanna con fermezza tali comportamenti, intollerabili e ingiustificabili.

Gli Organi di Giustizia competenti della Federazione stanno adottando i dovuti provvedimenti disciplinari.

Con questa nota, la Federazione italiana di pallacanestro ha preso posizione dopo i fatti di Padova.