Barella papà per la quarta volta, sui social l’annuncio di Federica Schievenin: “il più piccolo ci ha lasciato” | FOTO

Nicolò Barella presto papà per la quarta volta. La moglie del calciatore 26enne dell’Inter, Federica Schievenin, ha annunciato ieri sera sui social la sua gravidanza.

In principio si trattava di una gravidanza gemellare, che però si è interrotta prematuramente per uno dei due piccoli. Adesso Federica porta in grembo un solo bimbo, un maschietto, che presto riempirà di gioia il cuore di tutta la famiglia Barella.

“Siete arrivati insieme… ed e’ stata un’emozione IMMENSA…durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, e’ stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo.. con tuo papà vicino e’ stato tutto un po’ più semplice… Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA🩵 #Baby4 #2024“, ha scritto Federica Schievenin sui social a corredo di una carrellata di dolci foto.