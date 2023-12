Atletica, Nadia Battocletti argento d’Europa a Bruxelles!

SportFair

Grandissimo risultato per l’atletica italiana. Per la prima volta in 29 edizioni un’azzurra ha conquistato una medaglia nella categoria assoluta agli Europei di cross: l’impresa è stata realizzata da Nadia Battocletti, argento nel fango di Bruxelles.

L’italiana si stacca dopo circa 3500 metri dalla medaglia d’oro, la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal (33:40). Seconda piazza per l’italiana (34:35) ai danni della britannica Abbie Donnelly (bronzo in 34:42)

Quarto posto per la staffetta mista con Gaia Sabbatini, Mohad Abdikadar, Marta Zenoni e Pietro Arese. Tredicesima piazza per Yeman Crippa (30:47), fuori dalla top ten nella gara vinta dal francese Yann Schrub (30:17).