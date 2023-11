La WWE raddoppia in Germania: novità prima di Bash in Berlin

SportFair

La WWE, parte del TKO Group Holdings (NYSE: TKO), ha annunciato oggi che grazie agli incredibili numeri di pre-registrazioni per Bash in Berlin – il primo grande WWE Premium Live Event che si terrà in Germania – anche SmackDown si svolgerà alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, Germania, la sera prima, venerdì 30 agosto 2024.

Per la prima volta SmackDown sarà trasmesso dalla Germania. Le prevendite per i biglietti combinati inizieranno martedì 28 novembre alle 10:00. I fan possono registrarsi ora per ricevere un’esclusiva opportunità di prevendita visitando il sito: https://www.wwe.com/bash-in-berlin-presale.

La vendita al pubblico per SmackDown e Bash In Berlin sarà disponibile giovedì 30 novembre alle 10:00 su www.ticketmaster.de. Inoltre, i pacchetti di biglietti Priority Pass per SmackDown e Bash in Berlin sono disponibili presso On Location e offrono ai fan la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento esaltante, compresi posti a sedere premium, ospitalità pre-show con apparizioni di Superstar WWE, opportunità di foto a bordo ring, merchandise esclusivo e altro ancora.