WWE Elimination Chamber 2024 in Australia: biglietti e info utili

La WWE tornerà in Australia per un grande Premium Live Event all’inizio del 2024. Elimination Chamber: Perth si svolgerà all’Optus Stadium di Perth, Australia Occidentale, sabato 24 febbraio 2024. Questo sarà il primo Premium Live Event della WWE in Australia dal 2018 e l’unico PLE nella regione Asia-Pacifico nel 2024.

WWE Elimination Chamber: Perth sarà trasmesso in diretta in circa 165 Paesi in 25 lingue e verrà visto in oltre 1 miliardo di case. Lo spettacolo sarà caratterizzato da una serie di incontri al limite del possibile, tra cui il famosissimo match “Elimination Chamber”: una grande struttura in acciaio nella quale due partecipanti inizieranno a salire sul ring, mentre gli altri si aggiungeranno a intervalli di 5 minuti, con l’obiettivo finale di eliminarsi a vicenda tramite schienamento o sottomissione.

L’edizione 2023 di WWE Elimination Chamber dal Bell Centre di Montreal ha battuto diversi record della WWE. L’audience dell’evento ha registrato un aumento del 54% rispetto al precedente record stabilito nel 2022. L’evento ha inoltre segnato nuovi record per quanto riguarda gli incassi, il merchandising e le sponsorizzazioni.

Biglietti

I biglietti per Elimination Chamber: Perth saranno disponibili per l’acquisto generale su Ticketmaster.com.au a partire dalle 3 del mattino italiane di venerdì 10 novembre. I fan interessati a un’esclusiva opportunità di prevendita mercoledì 8 novembre possono registrarsi ora su www.wwe.com/au2024-presale.

I pacchetti di biglietti Priority Pass sono disponibili presso On Location e offrono la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento emozionante, compresi i posti a sedere premium, l’ospitalità pre-show con le apparizioni delle Superstar WWE, le opportunità di foto a bordo ring, il merchandising esclusivo e altro ancora.

Perth e l’Australia

Per arrivare a destinazione ci sono molte opzioni di volo dall’Italia a Perth con collegamenti rapidi e semplici da città come Londra e Dubai. Febbraio è il mese ideale per visitare Perth, perla della West Coast che si affaccia sull’Oceano Indiano. Con un clima caldo e con poche precipitazioni, Perth è una delle capitali più accoglienti, dinamiche e belle da vedere di tutta l’Australia. Si può visitare Rottnest Island (Wadjemup), dove sarete accolti da 63 splendide spiagge e dall’animale più felice del mondo, l’adorabile quokka.

Anche Fremantle (Walyalup) è un’esperienza suggestiva, dove la cultura bohémien incontra lo stile e il fascino di un centro portuale d’altri tempi. Perth ospita la Swan Valley, la regione vinicola più vicina a una capitale australiana, raggiungibile con un tour dello Swan River (Derbal Yerrigan) Scoprite le tante storie di Perth e dell’Australia Occidentale al WA Museum Boola Bardip, prima di esplorare il Centro Culturale circostante. Immergetevi nella cultura Noongar con un tour aborigeno, alla scoperta del significato culturale e delle storie della regione.

Nuotate con i delfini selvatici o i leoni marini a Rockingham, poi trascorrete il pomeriggio navigando nei canali scintillanti di Mandurah (Mandjoogoordap). Brindate al tramonto sull’Oceano Indiano con fish and chips sulla spiaggia o in uno dei numerosi ristoranti in riva al mare.