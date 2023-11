WWE Crown Jewel 2023: la match card e dove vedere il PPV

SportFair

Un evento cruciale in casa WWE: sabato 4 novembre, a partire dalle 19 italiane, WWE Crown Jewel può cambiare le carte in tavola in vista delle Survivor Series. Il Premium Live Event si svolgerà alla Mohammed Abdu Arena di Riyadh, Arabia Saudita, ed entrambi i campioni del mondo pronti a difendere i loro titoli.

La match card di WWE Crown Jewel

Undisputed WWE Universal Championship – Roman Reigns vs LA Knight: trascinato dall’affetto dal pubblico, uno dei personaggi migliori del 2023 è pronto al match più importante della sua vita. Roman Reigns tornerà a difendere la sua corona, ormai da oltre 3 anni saldamente in suo possesso. A SmackDown c’è stato un acceso confronto tra The Tribal Chief e il suo avversario, che cerca di ribaltare il pronostico in questo match.

World Heavyweight Championship – Seth Rollins vs Drew McIntyre: è il momento più importante del regno titolato di The Visionary. Più aggressivo e determinato, Drew ha mostrato una nuova attitudine a Monday Night Raw. Lo scozzese ha promesso che batterà il suo vecchio rivale tornando sul tetto del mondo, come era successo 3 anni fa. Il match potrebbe essere il più spettacolare della serata.

John Cena vs Solo Sikoa: messo nel mirino della Bloodline, The Greatest of All Time sfiderà Solo Sikoa in un duello generazionale. Sikoa ha attaccato ripetutamente Cena nelle ultime settimane e punta a trovare la vittoria che gli cambierebbe la carriera.

United States Championship – Rey Mysterio vs Logan Paul: l’influencer, che un anno fa andò all’assalto del titolo di Roman Reigns, ha da tempo voltato le spalle al pubblico e sta provando a strappare il titolo alla leggenda mascherata. Paul punta alla sua prima corona in singolo da quando è arrivato in WWE.

WWE Women’s Championship – IYO SKY vs Bianca Belair: l’obiettivo dichiarato di The Est of WWE è quello di tornare in cima al mondo. IYO, però, da quando ha vinto il titolo, ha mantenuto il supporto di Bayley e Dakota Kai e non vuole mollare la presa nel momento migliore della sua storia in WWE.

Gli altri match

Sami Zayn vs JD McDonagh

Women’s World Championship – Rhea Ripley vs Nia Jax vs Shayna Baszler vs Joey Stark vs Raquel Rodriguez

Cody Rhodes vs Damian Priest

Dove vedere WWE Crown Jewel

Per seguire WWE Crown Jewel basta iscriversi al WWE Network. Così, tramite smartphone, tablet, pc e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.

Per vedere Raw, SmackDown e NXT e non perdere niente degli show settimanali, basta abbonarsi a Discovery+ e seguire le puntate in diretta o on demand. Per guardare i tre show con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, basta seguire DMAX. Il primo passaggio di Monday Night Raw è ogni lunedì alle 23.15. Stesso orario, ma di martedì, per SmackDown. Il mercoledì, invece, è il turno di NXT.