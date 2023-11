La WWE punta ancora all’Europa: Backlash 2024 si terrà in Francia | INFO e DETTAGLI

SportFair

WWE, parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), ha annunciato oggi che WWE Backlash France sarà il primo WWE Premium Live Event che si terrà in Francia, direttamente dalla LDLC Arena di Lyon-Decines sabato 4 maggio 2024. Inoltre, SmackDown sarà trasmesso dalla LDLC Arena venerdì 3 maggio 2024, segnando la prima volta che SmackDown sarà trasmesso dalla Francia.

I fan interessati all’esclusiva prevendita di SmackDown e WWE Backlash France possono registrarsi ora sul sito https://www.wwe.com/backlash-2024-presale.

Inoltre, i pacchetti di biglietti Priority Pass saranno presto disponibili presso On Location, offrendo ai fan la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento esaltante, compresi posti a sedere premium, ospitalità pre-show con apparizioni di Superstar WWE, opportunità di foto a bordo ring, merchandise esclusivo e altro ancora.

Tra gli altri artisti che terranno eventi importanti alla LDLC Arena di Lyon-Decines, in Francia, nei prossimi mesi ci saranno Sting, Jonas Brothers e Green Day. La notizia segue anche l’annuncio di Bash In Berlin che si terrà alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, in Germania, sabato 31 agosto 2024.

Backlash 2023, tenutosi all’inizio di quest’anno al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot di San Juan, Porto Rico, è stato il Backlash con il maggior numero di incassi e di spettatori nella storia della WWE.