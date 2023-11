Rugby, ladri irrompono nel quartier generale degli Springboks: rubate maglie e laptop | VIDEO

Le riprese della CCTV mostrano due uomini che entrano in una stanza dove sono conservati vari trofei delle squadre e ne toccano uno, per poi fare un ricco bottino negli altri uffici.

La stanza contenente tutti i trofei non è stata scassinata e non è stato effettuato alcun arresto. L’irruzione è avvenuta intorno alle 22:00 ora locale (20:00 GMT) e alla polizia del Capo Occidentale è stato detto che il trofeo era stato rubato.

Nel filmato condiviso su X dal giornalista sudafricano Yusuf Abramjee, uno dei ladri mette la mano su un trofeo commemorativo, sollevandolo leggermente, prima di spostarsi negli armadi sottostanti. Un portavoce della South Africa Rugby Union ha detto alla BBC che tutti i suoi trofei sono al sicuro, aggiungendo che i trofei della Coppa del Mondo dei tornei precedenti erano in un armadietto, mentre la Webb Ellis Cup vinta il mese scorso in Francia era conservata in una cassaforte.

