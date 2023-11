Sci, il racconto… agghiacciante di Halfvarsson: “mi si è congelato il pene”

SportFair

Davvero incredibile quanto rivelato dallo sciatore Calle Halfvarsson. L’atleta svedese ha svelato al mondo intero un aneddoto davvero curioso riguardante la sua ultima gara durante la quale ha dovuto fare i conti con un fastidioso imprevisto.

Halfvarsson ha raccontato di aver trascorso dieci minuti a riscaldarsi dopo aver subito un congelamento del pene durante un evento in Finlandia. L’episodio è accaduto nella gara di Coppa del mondo di 20 km a Ruka, nel Circolo Polare Artico e lo svedese, che ha chiuso con un 18° posto, ha temuto per la sua virilità.

“Ho congelato il mio pene. Davvero. Accidenti, sono dovuto restare sdraiato lì nella tenda di riscaldamento per dieci minuti per riscaldarmi. Fa così dannatamente male. È terribile. È una fortuna che avrò il mio secondo figlio, perché sarà difficile in futuro se continuerò così“, ha rivelato a Expressen.

Anche un altro sciatore, Remi Lindholm, ha avuto bisogno di cure al pene dopo aver subito un congelamento per la seconda volta nella sua carriera.