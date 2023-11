Risultati WWE Survivor Series: Wargames 2023, clamoroso: ritorna CM Punk!

SportFair

CM Punk! Basta questo per far impazzire totalmente i fan dell’Allstate Arena di Chicago, in tripudio per il ritorno del loro idolo. Quasi 10 anni dopo l’ultima apparizione, il controverso ex WWE Champion torna in WWE e lo fa accolto da una delle più grandi ovazioni di sempre, quella della sua gente.

Tutto succede al termine del Main Event di Survivor Series: WarGames, stravinto dal team di Cody Rhodes, impreziosito dal rientro di un Randy Orton in grande spolvero. Debacle assoluta per il Judgment Day, che perde su tutta la linea. Ma nel Premium Live Event sono successe tante altre cose.

Convince il team di Bianca Belair nel WarGames femminile. Spazzato via il Damage CTRL, con lo schienamento decisivo di Becky Lynch ai danni di Bayley, sempre più ai margini del gruppo che lei stessa ha creato. Adesso potrebbero aprirsi nuovi scenari. Prosegue l’interminabile regno di Gunther, il più longevo Intercontinental Champion di sempre. L’austriaco batte The Miz, che va vicino al nono titolo Intercontinentale della sua carriera, ma deve arrendersi alla potenza di Gunther.

Una dominante Rhea Ripley non mette mai in discussione il suo titolo e batte Zoey Stark, confermandosi Women’s World Champion. Grande affermazione per Santos Escobar, che batte pulito Dragon Lee.

I risultati di WWE Survivor Series: Wargames 2023

Women’s WarGames Match

Vincitrici: Becky Lynch, Bianca Belair, Shotzi & Charlotte Flair vs Asuka, Kairi Sane, IYO Sky & Bayley

Intercontinental Championship

Vincitore: Gunther vs The Miz

Singles Match

Vincitore: Santos Escobar vs Dragon Lee

Singles Match

Vincitore: Solo Sikoa vs John Cena

Women’s World Championship

Vincitrice: Rhea Ripley vs Zoey Stark

Men’s WarGames Match

Vincitori: Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn & Randy Orton vs The Judgment Day (Priest, Balor, JD McDonagh, Dominik Mysterio) & Drew McIntyre