Ranking ATP, Sinner vola con le ATP Finals: Djokovic fa 400! | CLASSIFICA

SportFair

La delusione per la sconfitta nella finale delle ATP Finals è cocente, ma Jannik Sinner torna a casa da Torino consapevole di potersi sedere al tavolo con i migliori del mondo. Il nuovo ranking ATP, aggiornato dopo il torneo di fine anno, non mente. Sinner è arrivato da quarto in classifica e ha blindato la propria posizione guadagnando 600 punti su Daniil Medvedev, terzo al mondo, sconfitto in semifinale, davanti all’azzurro di poco più di 1000 punti.

Risultato importante anche per Novak Djokovic, vincitore del torneo torinese: per il campione serbo, che chiuderà l’anno da numero 1 al mondo, sono 400 settimane sul trono del tennis maschile.

Ranking ATP

Novak Djokovic 11.245 Carlos Alcaraz 8855 Daniil Medvedev 7600 Jannik Sinner 6490 Andrey Rublev 4805 Stefanos Tsitsipas 4235 Alexander Zverev 3985 Holger Rune 3660 Hubert Hurkacz 3245 Taylor Fritz 3100

Gli italiano nella top 200

Jannik Sinner (4), Lorenzo Musetti (27), Matteo Arnaldi (44), Lorenzo Sonego (47), Matteo Berrettini (90), Flavio Cobolli (99), Luca Nardi (118), Luciano Darderi (127), Fabio Fognini (131), Giulio Zeppieri (134), Andrea Pellegrino (151), Andrea Vavassori (167), Mattia Bellucci (180), Matteo Gigante (182), Stefano Travaglia (185), Raul Brancaccio (195), Federico Gaio (199), Marco Cecchinato (200).