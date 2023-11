Preolimpico basket, sorteggiati i gironi: le avversarie dell’Italia

SportFair

Sono stati sorteggiati i quattro gironi Preolimpici di basket che si terranno dal 2 al 7 luglio. L’urna di Mies ha dato il suo responso: se l’Italia vorrà approdare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dovrà farlo passando da San Juan. Gli Azzurri sono stati infatti inseriti nel Torneo Pre Olimpico che si giocherà in Portorico.

Il primo step sarà il gironcino B, che prevede le sfide ai padroni di casa di Portorico e al Bahrain. Le prime due formazioni classificate disputeranno le semifinali ed eventualmente la finale incrociando il percorso delle due migliori formazioni del gironcino A, quello composto da Lituania, Messico e Costa d’Avorio. La vincitrice del Torneo raggiungerà all’Olimpiade le 8 squadre già qualificate (Francia, Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone).

Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale giocherà in Portorico.

Così il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco: “è davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio. Lo abbiamo appreso in questi anni. Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione, noi e i nostri avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l’ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme”.

I 4 tornei Pre Olimpici

Portorico (San Juan)

Gruppo A

Lituania

Messico

Costa d’Avorio

Gruppo B

Portorico

Italia

Bahrain

Spagna (Valencia)

Gruppo A

Libano

Angola

Spagna

Gruppo B

Finlandia

Polonia

Bahamas

Grecia (Pireo)

Gruppo A

Slovenia

Nuova Zelanda

Croazia

Gruppo B

Egitto

Grecia

Rep. Dominicana

Lettonia (Riga)

Gruppo A

Georgia

Filippine

Lettonia

Gruppo B

Brasile

Camerun

Montenegro