Premi stagionali ATP: Sinner e altri 2 italiani fra i candidati

Jannik Sinner ha chiuso un 2023 stellare con la vittoria della Coppa Davis e le ATP Finals sfumate solo in finale contro Djokovic. La sua candidatura per i Premi ATP di fine stagione non poteva che essere scontata. Il tennista di San Candido è in lizza per il premio di Most Improved Player of the Year insieme a Matteo Arnaldi e agli statunitensi Christopher Eubanks e Ben Shelton. L’altoatesino è in nomination anche per lo Stefan Edberg Sportsmanship Award (premio alla sportività) con Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz.

Insieme a Sinner ed Arnaldi c’è un altro tennista italiano in corsa per un premio. Si tratta di Flavio Cobolli, candidato al premio come Newcomer of the Year.

Cahill e Vagnozzi rientrano, invece, fra i candidati al premio per il Coach dell’anno insieme a Craig Boynton (Hubert Hurkacz), Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz), Goran Ivanisevic (Novak Djokovic) e Bryan Shelton (Ben Shelton).

I premi saranno annunciati l’11 dicembre insieme ai riconoscimenti per il giocatore e la coppia di doppio preferiti dai tifosi, che possono votare fino al primo dicembre.