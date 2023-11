“Che mani grandi che hai!”, Pickett scioccato da Wembanyama: lo racconta a tutti | VIDEO

SportFair

Victor Wembanyama è qualcosa che non si è mai visto su un campo da basket. Negli USA, rare ‘apparizioni’ di questo genere vengono etichettate come ‘unicorni’. Wemby è più uno pterodattilo in quanto ad apertura alare e dimensioni del corpo. Caratteristiche che impressionano anche gli altri giocatori NBA.

Le mani di Wembanyama impressionano Pickett

Prima della sfida tra Denver Nuggets e San Antonio Spurs, Jalen Pickett, rookie della squadra campione NBA, è andato a stringere la mano a Wembanyama ed è rimasto impressionato dalle dimensioni del giovane campione francese. Parlando con i compagni ha più volte esternato il suo stupore: “ci saimo stretti la mano e le sue dita mi arrivavano qui“, ha raccontato indicandosi un punto superiore al polso.

Jalen Pickett could not believe Wemby’s hand size 😅 pic.twitter.com/dpmI73wCQa — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2023