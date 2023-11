Uccise la fidanzata, Oscar Pistorius sarà scarcerato: concessa la libertà condizionata

SportFair

Oscar Pistorius sarà rilasciato: all’ex atleta sudafricano è stata concessa la liberta condizionata dieci anni dopo aver ucciso la sua fidanzata, Reeva Steenkamp.

Il campione paralimpico sudafricano è stato rilasciato anticipatamente dal carcere con la condizionale, come dichiarato dalle autorità carcerarie. “Il Dipartimento dei Servizi Correzionali (DCS) conferma la libertà condizionata per Oscar Leonard Carl Pistorius, a partire dal 5 gennaio 2024“, ha dichiarato un portavoce del DCS.

L’ex campione sarà scarcerato dalla prigione di Atteridgeville, dove era rinchiuso da 10 anni a causa dell’omicidio di Reeva Steenkamp. Pistorius uccise la sua fidanzata sparandole più volte attraverso la porta di un bagno nella sua casa, il giorno di San Valentino: disse di averla scambiata per un ladro. Il 37enne era stato condannato nel 2016 a 13 anni di carcere: ora la decisione della commissione per la libertà vigilata, che ha fissato il rilascio dell’ex atleta sudafricano per il 5 gennaio 2024.

Non contraria al rilascio, la mamma di Reeva Steenkamp non ha però nascosto le proprie perplessità in una lettera inviata alla commissione stessa, chiedendosi se gli “enormi problemi di rabbia” di Pistorius siano stati davvero affrontati in prigione. Ha anche detto di sentirsi “preoccupata per la sicurezza di qualsiasi donna” che entrerà in contatto con lui.

Pistorius dovrà sottoporsi a una “terapia per la rabbia“. Lo hanno riferito i familiari della vittima. “Dovrà sottoporsi a una terapia per la sua rabbia, svolgere servizio sociale e sottoporsi a una terapia contro la violenza sulle donne“, ha detto alla stampa il portavoce della famiglia Steenkamp, Rob Matthews.