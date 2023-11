Olivetti by D1 Milano: l’esclusiva collezione di orologi digitali | FOTO

SportFair

Olivetti by D1 Milano nasce dall’incontro di due mondi apparentemente diversi ma uniti da un minimo comune denominatore: il design. L’ispirazione che ha guidato D1 Milano è l’inconfondibile “Stile Olivetti”, una cultura che ha saputo permeare ogni fase della vita aziendale e che ha affidato al design un ruolo centrale per comunicarla, facendone la storia. Una corsa all’eccellenza, una modalità unica di rappresentazione dell’azienda simbolo della storia industriale italiana.

La bellezza è stata il meccanismo che ha condizionato e influenzato tutti i percorsi olivettiani, riflettendosi su prodotti, architetture, comunicazione e brand, divenuto patrimonio universale conosciuto non solo in Italia, ma nel mondo. Una creatività al servizio del design e che rinuncia all’orpello per comunicare in modo immediato la funzione del prodotto, per facilitarne l’uso. L’esclusione del superfluo a favore del carattere tecnologico del prodotto attraverso forme coerenti con lo stile e i valori del proprio tempo.

D1 Milano celebra Olivetti attraverso una collezione di orologi digitali che unisce tradizione e innovazione, lega passato e futuro, salda nei riferimenti della nostra attualità. Presentata in sei varianti colore, nero, azzurro, verde, rosso, blu e bianco con dimensione cassa di 36mm in Policarbonato, cinturino in silicone con chiusura in fibbia a linguetta. Il fondo cassa si presenta in acciaio argentato e il quadrante nero con display LCD. Visione del futuro, ricerca e libertà creativa, intelligenza che innova, coscienza sociale, apertura sul mondo, forma e tecnologia, cultura del cambiamento fanno parte del Dna Olivetti ma si possono ritenere un bene comune in un percorso universale tra innovazione e visione.

Olivetti by D1 Milano si annuncia come una delle collaborazioni più raffinate del segmento e sarà disponibile dal d1milano.com, presso D1 MILANO in via Mercato 3, e presso rivenditori al prezzo di € 85,00.