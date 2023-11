Nove25 e The Bridge insieme per Natale: presentata la nuova borsa gioiello | FOTO

SportFair

Dopo il successo delle due precedenti co-lab, Nove25 e The Bridge non potevano tradire le aspettative e, per il Natale 2023 tornano insieme per la terza volta. La storica casa pellettiera fiorentina The Bridge e la contemporary urban jewelry milanese Nove25 presentano una nuova limited edition che sintetizza alla perfezione i valori comuni ai due brand. Artigianalità ed estro italiani, preziosità dei materiali e

unicità delle lavorazioni danno vita a un’edizione speciale dell’amatissima Lucrezia di The Bridge.

Il dettaglio scelto per trasformare la mini-bag nella borsa gioiello del Natale 2023 è la catena grumetta della collezione “Puntinati”, tratta da uno dei gioielli più riconoscibili e iconici di Nove25. La borsa è realizzata con il pregiato cuoio Toscano che identifica il marchio da oltre 50 anni ed è costruita con la tipica lavorazione a costola delle sue iconiche borse a tracolla.

Sulla fascetta che ne caratterizza il design pulito ed essenziale è stata applicata una catena grumetta “puntinata”, texture che trae ispirazione dalla tradizione dell’arte orafa sarda e che Nove25 ha rivisitato in chiave contemporanea per creare una collezione di straordinario successo. Lucrezia Nove25 X The Bridge ha una tracolla regolabile che permette di portarla a spalla o a bandoliera rendendola un accessorio super-versatile, perfetto per il giorno e per le sere di festa.

Novità dell’edizione limitata 2023 che renderà felici tutte le amanti dei due brand è il raddoppio della tiratura a 200 pezzi e la possibilità di acquistare la borsa, oltre che nelle boutique e sui webstore The Bridge e Nove25, anche in alcuni multimarca selezionati del network The Bridge in Italia e all’estero. Lucrezia Nove25 X The Bridge sarà in vendita a partire da giovedì 30 novembre al prezzo di 330 euro.