Neymar e Bruna Biancardi si separano? Dal Brasile: tradimento n°92

Neymar torna a far parlare di sè per una questione legata al gossip. Il fantasista brasiliano, costretto a stare lontano dai campi da gioco per diverso tempo, a causa di un brutto infortunio che ha coinvolto legamento crociato e menisco, non sembra aver perso il vizietto di accompagnarsi a donne diverse dalla fidanzata Bruna Biancardi. Dal Brasile si vocifera di un nuovo tradimento.

Quota 92?

Thiago Sodrè, cronista del “Correio Braziliense”, ha parlato di una festa organizzata nella villa di Neymar a Mangaratiba, nella quale l’ex PSG avrebbe conosciuto la sua nuova fiamma. Si sarebbe arrivati al tradimento numero 92. La povera Bruna Biancardi, mamma della piccola Mavie avuta da poco dallo stesso Neymar, sarebbe stufa della situazione e, secondo fonti brasiliane, pronta a chiedere la separazione.