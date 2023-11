Next Gen ATP Finals, doppio ko per Nardi e Cobolli: il derby sarà decisivo

SportFair

Prosegue in maniera complicata l’avventura dei due tennisti italiani alle Next Gen ATP Finals. Luca Nardi, sconfitto all’esordio dal francese Fils, è stato battuto anche da Dominc Stricker nel secondo incontro. Lo svizzero si è imposto in tre set vinti con il punteggio di 4-1 / 4-1 / 4-2.

Primo disco rosso anche per Cobolli. Il tennista italiano, numero 100 del ranking ATP, vincitore all’esordio contro Stricker, ha perso il secondo match del round robin contro il francese Fils in 3 set (4-1 / 4-2 / 4-2). Il derby tra Nardi e Cobolli sarà decisivo per l’eventuale passaggio del turno di quest’ultimo.

Classifica Girone A

Fils 2 Cobolli 1 Stricker 1 Nardi 0