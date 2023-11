Wembanyama in campo con un errore sulla maglia: “non so se licenzieranno qualcuno” | FOTO

SportFair

Davvero sorprendente quanto accaduto in NBA. I San Antonio Spurs hanno affrontato i Golden State Warriors, perdendo per 112-118, aggravando una situazione non proprio piacevole, con 11 sconfitte consecutive.

Ma è un ‘simpatico’ errore ad aver rubato la scena alla vittoria degli Warriors: Wembanyama ha indossato una casacca col suo cognome scritto in maniera errata.

“Wembanyana”, c’era scritto infatti sulla divisa del cestista NBA, con una N al posto della M. Wemby, appena scoperto l’errore, ha cambiato la sua divisa, indossandone una col suo cognome scritto correttamente.

L’aneddoto è arrivato in sala stampa, dove il giocatore francese è stato interrogato sull’accaduto. “È un vero peccato. Non so se licenzieranno qualcuno oggi, ma gli Spurs hanno fatto un ottimo lavoro controllando che il nome fosse giusto“, ha detto ai media.

Victor Wembanyama parle de son maillot d’hier soir floqué « Wembanyana ». pic.twitter.com/KMxlLcA66i https://t.co/z1VcDIaofa — Role Players (@RolePlayers_NBA) November 25, 2023