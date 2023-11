NBA, LeBron James abbatte un altro record: nessuno come lui in regular season

SportFair

LeBron James continua a macinare record su record. Nella sfida giocata nella notte contro gli Utah Jazz dell’azzurro Simone Fontecchio, “The Chosen One” ha superato quota 39.000 punti realizzati in carriera. Il dato prende in esame solo i punti segnati in regular season: sommando gli 8.023 punti dei Playoff, infatti, supera quota 47.000.

Recentemente LBJ ha superato anche quota 10.500 assist in carriera, classifica nella quale risulta 4°: superare i 15.806 di John Stockton sembra complicato per un playmaker, figuriamoci per un’ala, ma la cifra impressionante fa capire qanto LeBron James sia uno straordinario giocatore all around.