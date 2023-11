NBA, Josh Giddey nella bufera: avrebbe avuto una relazione con una minorenne

SportFair

In NBA soffia il vento di un nuovo scandalo, l’ennesimo dell’ultimo periodo. Dopo le follie armate di Ja Morant e il ritorno in campo di Michael Bidges (al termine di una breve sospensione per aver picchiato selvaggiamente la compagna, con tanto di carcere e processo), è Josh Giddey a finire nella bufera.

Josh Giddey e la presunta relazione con una minorenne

La stella degli Oklahoma City Thunder è finito sotto i riflettori a causa di materiale foto e video che, come si legge su “Marca”, ha iniziato a circolare sui social e che riguarda la sua presunta relazione con una ragazza minorenne. Accuse tutte da confermare e in merito alle quali il cestista non si è ancora espresso. Giddey ha però disattivato i commenti sui propri profili social dopo aver ricevuto parecchi attacchi da parte dei follower.

L’età del consenso

L’utente che ha diffuso il materiale sui social sostiene che la ragazza in questione abbia 15 anni, Giddey ne ha attualmente 21. In Oklahoma l’età del consenso è di 16 anni. Se l’età della ragazza dovesse essere confermata, il talento australiano avrebbe commesso un reato.