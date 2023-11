NBA, Doncic con l’assist che non esiste: palla fra le gambe di LeBron James | VIDEO

Le qualità da passatore di Luka Doncic non si scoprono di certo oggi, ma quanto fatto nella gara tra Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks ha fatto il giro del mondo. Il merito è senza dubbio della spettacolarità della giocata, ma il giocatore che involontariamente l’ha ‘subita’ ha aggiunto parecchio hype alla situazione.

Nel secondo quarto della gara, Doncic si è inventato un assist difficile anche solo da immaginare: il cestista sloveno ha passato la palla da un lato all’altro del parquet trovando una traiettoria fra le gambe di LeBron James. Un vero e proprio tunnel che ha sorpreso sia il ‘Re’ che Josh Green, compagno di Doncic, che quasi stava rovinando tutto con una ricezione imprecisa: la guardia dei Mavericks ha poi raccolto prontamente la sfera e ha realizzato una tripla suggellando uno degli assist più belli della stagione.

Luka Doncic just nutmegged LeBron James 😱

We are truely living in Luka’s world…pic.twitter.com/Eam9cmUopi

