MotoGP – Bagnaia in pole, bene Martin: la partenza del GP di Valencia | VIDEO

E’ iniziato il GP di Valencia. I piloti si sono schiariti in griglia di partenza per dare via allo spettacolo tanto atteso: la gara lunga di questo ultimo weekend della stagione 2023 di MotoGP, che decreterà il campione del mondo.

La sfida è tutta tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, partito dalla pole position dopo la penalizzazione di Maverick Vinales per non aver osservato la bandiera neroarancio nel warm up della mattina per una fumata al motore della sua Aprilia.

Bagnaia ha mantenuto la prima posizione dopo la partenza, seguito da un ottimo Jorge Martin, che gli sta col fiato sul collo.