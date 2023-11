MotoGP, Tardozzi striglia Martin! Lo spagnolo ostacolato dal team manager? | VIDEO

SportFair

La sfida tra Bagnaia e Jorge Martin si sta infuocando. Se fino a pochi giorni fa i due piloti sembravano apparentemente e stranamente amici e molto rispettosi l’uno dell’altro, nella giornata di ieri a Valencia non sono mancate le scintille.

Jorge Martin ha marcato a uomo Pecco Bagnaia durante le prove libere che determinavano i primi 10 ad accedere direttamente alla Q2. Il torinese della Ducati non è riuscito ad entrare in top-10, seguito dallo spagnolo che non lo ha lasciato mai solo.

La strategia di Marti non è stata particolarmente apprezzata. Davide Tardozzi non ha infatti nascosto il suo disappunto: “Martin? Ci può stare, però non dite che si sono marcati a vicenda, è Martin che placca Pecco. Detto questo è chiaro che Pecco non ha vissuto la sua miglior giornata, ma non per la marcatura di Martin, di cui ci frega il giusto. Semplicemente oggi ne avevamo meno e siamo andati più piano. La marcatura di Martin sta al ridicolo come quella che fa certe volte Marquez, ma ci sta. Credo che con questo comportamento cerchi di caricarsi ancora di più. Ovviamente ha l’obiettivo di vincere le due gare e probabilmente ce la farà anche”, ha affermato il team manager.

Tardozzi è stato poi accusato di aver ostacolato Jorge Martin piazzandosi davanti a lui ai box prima che partisse per l’ultimo run delle libere di ieri pomeriggio a Valencia. Ai microfoni Sky il team manager ha dato la sua versione: “ormai Pecco lo chiamo ‘il prete’ perché ha la processione dietro. Anche io non ho fatto nulla di irregolare. Ero fermo ed ero dentro la linea bianca. Non mi sono mosso. Mi sono dovuto spostare perché Martin mi stava venendo addosso. Ero in quella posizione lì apposta? Certo che sì. Però è legittimo. Come Martin non ha fatto nulla di scorretto non credo di averlo fatto nemmeno io”.

