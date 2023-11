MotoGP, pole pazzesca di Luca Marini in Qatar! Bagnaia risponde a Jorge Martin

SportFair

Spettacolo in Qatar per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP, penultimo appuntamento della stagione. Continua il duello bellissimo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, in corsa in un testa a testa emozionante per il titolo. Il pilota italiano della Ducati avrà a disposizione il primo match point.

Nelle Q1 esclusi Bezzecchi e Bastianini, costretti a partite rispettivamente dalla 13ª e dalla 15ª posizione. La pole position è stata conquistata da uno strepitoso Luca Marini, poi il sorprendente Di Giannantonio. In prima fila A. Marquez. Quarto Bagnaia, subito dietro Jorge Martin. Sesto Zarco.

La griglia di partenza del GP del Qatar

1ª fila: 1. Marini, 2. Di Giannantonio, 3. A. Marquez

2ª fila: 4. Bagnaia, 5. Jorge Martin, 6. Zarco

3ª fila: 7. M.Marquez, 8. Vinales, 9. R. Fernandez

4ª fila: 10. A. Espargaro, 11. Binder, 12. A. Fernandez

5ª fila: 13. Bezzecchi, 14 Quartararo., 15. Bastianini

6ª fila: 16. Miller, 17. Oliveira, 18. Morbidelli

7ª fila: 19. P. Espargaro, 20. Mir, 21. Lecuona

8ª fila: 22. Nakagami