MotoGP, assist a Bagnaia! Penalizzazione clamorosa: cambia la griglia di partenza a Valencia

Incredibile colpo di scena poco prima dell’inizio del GP di Valencia, ultima gara della stagione di MotoGP nella quale verrà assegnato il titolo di Campione per la stagione 2023. A sorridere è Pecco Bagnaia che guadagna una posizione in pista e scatta dalla pole position, 5 le posizioni da difendere rispetto a Jorge Martin che scatterà sesto. In caso di vittoria di Martin, ricordiamo, a Bagnaia basterebbe il 5° posto per confermarsi campione.

La novità riguarda la penalizzazione di Maverick Vinales, poleman del sabato, causata dal non aver osservato la bandiera neroarancio nel warm up della mattina per una fumata al motore della sua Aprilia. Lo spagnolo perde 3 posizioni in griglia e partirà 4°.

La griglia di partenza del GP di Valencia

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Zarco, 3. Miller

2ª fila: 4. Vinales, 5. Binder, 6. Martin

3ª fila: 7. Bezzecchi, 8. Marquez A., 9. Marquez M

4ª fila: 10. Fernandez R., 11. Di Giannantonio, 12. Espargaro A.

5ª fila. 13. Fernandez A., 14. Bastianini, 15. Quartararo

6ª fila: 16. Nakagami, 17. Marini, 18. Espargaro P.

7ª fila: 19. Morbidelli, 20. Rins, 21. Savadori