Bagnaia campione del mondo, gioie e rivelazioni: “non sapevo della caduta di Martin”

Pecco Bagnaia si è confermato oggi campione del mondo di MotoGP. Il pilota torinese della Ducati ha vinto il titolo iridato 2023 già al sesto giro del GP di Valencia di oggi, grazie alla caduta di Jorge Martin, ma solo dopo aver tagliato per primo il traguardo del circuito spagnolo ha potuto festeggiare.

Nelle dichiarazioni post festeggiamenti, infatti, Bagnaia ha raccontato di aver guidato non sapendo della caduta del suo diretto rivale. Felicissimo del suo risultato, il ducatista ha così commentato il suo traguardo.

Le parole di Bagnaia

“Un sogno, purtroppo ultimamente il sabato si fatica sempre, ma la domenica siamo i più forti- E’ stata una bellissima stagione, Barcellona ha influito troppo sui risultati dopo, ma è stato fantastico! Vincere oggi è qualcosa di incredibile, ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo la gara e.. siamo a 3! Non ho visto Martin Out, avevo paura per la pressione della gomma davanti, ho cercato di stare dietro a qualcuno all’inizio, la pressione poi è andata su ed è stato meglio, meglio di così non potevo chiedere“, ha affermato ai microfoni Sky.

“Ieri aver usato la media ci ha portato in una situazione difficile, ma oggi sapevamo come comportarci. Quest’anno ero più tranquillo. Rispetto allo scorso anno che arrivavamo in una situazione nettamente migliore, oggi, e tutto il weekend, ero più pronto. Per qualche motivo, dobbiamo capirlo per il prossimo anno, la domenica sono molto più forte, sono partito e sono riuscito ad allungare un po’, le gomme non andavano bene e ho fatto passare gli altri per andare a temperatura, gli ultimi 5 giri faceva freddo e avevo paura, soprattutto nei cambi, infatti quando Jack si è steso ho detto ‘cavolo, è tosta’. Io non ho visto Martin out, io pensavo fosse quarto e pensavo ‘se cado adesso lui vince’. Sul rettilineo a Martin è successo quello che è successo a me in Qatar, è stato risucchiato dalla scia, abbiamo rischiato anche grosso perchè se mi prende proprio dentro mi lancia proprio In quel momento lì poi ha dovuto spingere forte. Barcellona mi ha rallentato abbastanza, è stata dura, non riuscivo a muovere il ginocchio. Non riuscivo a spingere come prima, ho fatto tantissimi podio, ma siamo sempre stati costanti e competitivi la domenica e ci è mancata l’esplosività che avevo fino a prima il sabato. Col numero 1 sulla moto e dopo la stagione che abbiamo fatto il secondo posto sarebbe stato un fallimento. La domenica siamo sempre stati più forti, ce lo meritavamo noi, dovevamo vincere noi“, ha aggiunto il torinese.